Кому з українців нададуть 100% знижки на оплату комунальних послуг: подробиці

Пенсіонери певних професій, які проживають у сільській місцевості, мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг. Пенсійний фонд України (ПФУ) повідомив, що така пільга стосується не лише оплати житлово-комунальних послуг, але й придбання твердого та рідкого палива для печей і зрідженого газу.

Ця програма діє вже рік і призначена для підтримки пенсіонерів, які продовжують мешкати в селах після виходу на пенсію, пише ПФУ. Пільга поширюється на пенсіонерів певних категорій, зокрема освітян, медичних і фармацевтичних працівників, фахівців із захисту рослин, музейних і бібліотечних працівників, а також співробітників державних та комунальних закладів культури.

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Ці пенсіонери можуть отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг та купівлю палива.

Для отримання пільги необхідно відповідати певним умовам. Основною з них є наявність щонайменше трьох років стажу за відповідною професією. Також середньомісячний дохід сім’ї на одну особу за останні пів року не повинен перевищувати 4200 гривень. Пільга надається на 12 місяців з моменту подання заяви та діє виключно для самого пенсіонера, а не для його родини.

Щоб скористатися пільгою, пенсіонер має подати заяву до ПФУ разом із підтверджуючими документами. До необхідного переліку входить довідка про право на пільгу, яку можна отримати в профільних установах або в районній адміністрації, а також документ, що підтверджує проживання у сільській місцевості.

Подати заяву можна кількома способами: особисто в сервісному центрі ПФУ або місцевих органах влади, поштою, через портал е-послуг ПФУ або мобільний додаток "Пенсійний фонд", а також через портал "Дія". Ці можливості роблять процес подання документів зручнішим для пенсіонерів.

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