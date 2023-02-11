Лакомство на День святого Валентина: как приготовить капкейки с кофейно-ликерной глазурью
Ежегодно на 14 февраля влюбленные по всему миру дарят друг другу сладости, которые покупают или готовят их собственноручно. Если у вас есть хоть немного кулинарных навыков, предлагаем вам приготовить своей второй половинке нежные и вкусные капкейки.
С приготовлением этих пирожных справится любой, даже тот, кто не имеет способности к выпечке. Рецептом ванильных капкейков с кофейно-ликерной глазурью поделились повара издания Shuba.Life.
Для приготовления вкусного десерта подготовьте следующие составляющие:
Для теста
- Мука пшеничная – 500 г
- Сахар – 250 г
- Масло сливочное – 180 г
- Яйца – 3 шт.
- Разрыхлитель – 12 г
- Сахар ванильный – 10 г
- Сливки – 180 мл
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Для глазури
- Сливки – 80 г
- Сахар – 150 г
- Шоколад – 30 г
- Ликер Baileys – 15 г
- Растворимый кофе – 3 г
Как приготовить:
- Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром, продолжая взбивать, добавьте яйца и сливки.
- В смесь всыпьте просеянную муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Все перемешайте, чтобы не было комочков.
- Духовку разогрейте до 160 градусов.
- В формы для выпечки капкейков вложите бумажные формочки и вложите в них тесто – заполняя их на ⅔. Выпекайте 30 минут.
- Когда капкейки испекутся, не вытаскивайте их из формы, пока не остынут.
Чтобы приготовить глазурь, поставьте кастрюльку на небольшой огонь, влейте туда сливки, добавьте шоколад, ликер и кофе. Варите, постоянно помешивая. Смесь не должна закипеть. Когда все начнет густеть, снимите с плиты. Подождите, пока глазурь остынет и начните вмакивать в нее верх капкейков.
Приятного аппетита!
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