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Рецепты

Лакомство на День святого Валентина: как приготовить капкейки с кофейно-ликерной глазурью

Былим Елена

Лакомство на День святого Валентина: как приготовить капкейки с кофейно-ликерной глазурью

Ежегодно на 14 февраля влюбленные по всему миру дарят друг другу сладости, которые покупают или готовят их собственноручно. Если у вас есть хоть немного кулинарных навыков, предлагаем вам приготовить своей второй половинке нежные и вкусные капкейки.

С приготовлением этих пирожных справится любой, даже тот, кто не имеет способности к выпечке. Рецептом ванильных капкейков с кофейно-ликерной глазурью поделились повара издания Shuba.Life.

Для приготовления вкусного десерта подготовьте следующие составляющие:

Для теста

  • Мука пшеничная – 500 г
  • Сахар – 250 г
  • Масло сливочное – 180 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Разрыхлитель – 12 г
  • Сахар ванильный – 10 г
  • Сливки – 180 мл

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Для глазури

  • Сливки – 80 г
  • Сахар – 150 г
  • Шоколад – 30 г
  • Ликер Baileys – 15 г
  • Растворимый кофе – 3 г

Как приготовить:

  1. Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром, продолжая взбивать, добавьте яйца и сливки.
  2. В смесь всыпьте просеянную муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Все перемешайте, чтобы не было комочков.
  3. Духовку разогрейте до 160 градусов.
  4. В формы для выпечки капкейков вложите бумажные формочки и вложите в них тесто – заполняя их на ⅔. Выпекайте 30 минут.
  5. Когда капкейки испекутся, не вытаскивайте их из формы, пока не остынут.

Чтобы приготовить глазурь, поставьте кастрюльку на небольшой огонь, влейте туда сливки, добавьте шоколад, ликер и кофе. Варите, постоянно помешивая. Смесь не должна закипеть. Когда все начнет густеть, снимите с плиты. Подождите, пока глазурь остынет и начните вмакивать в нее верх капкейков.

Приятного аппетита!

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