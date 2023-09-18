'Ландиші', 'одуванчики', 'сірєнь': Авраменко объяснил, как на украинском будут названия цветов

Языковой эксперт Александр Авраменко заявил, что многие люди неправильно произнесут названия цветов на украинском языке. Вместо правильных названий люди используют суржиковые слова.

Об этом он сообщил в своем экспресс-уроке по украинскому языку в эфире "Завтрака с 1+1". Александр Авраменко отметил, что "ландиші", "сірєнь" и "одуванчики" – это неправильно, а поэтому так говорить нельзя.

"Вспоминаете слова из народной песни: "Весна идет, красоту несет, а той красоте радуется все"? Весной зацветают цветы. Они радуют нас своей красотой, ароматами. Но та красота увядает, когда ее неправильно называют. Скажем, суржиковыми словами", – сказал Авраменко.

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По его словам, вместо "ландыши" следует говорить "конвалії". Правильно будет "кульбаби", а не "одуванчики". Также нужно "сирень" называть "бузком".

Также языковед отметил, что таких цветов как "анютины глазки" не существует, тогда как в украинском языке есть "зозулині черевички". Кроме этого, их в народе еще могут называть "братки"

Он пояснил, что "бархатцы" нужно называть "оксамитками" или "чорнобривцями".

"Изучим язык, который передали нам наши предки", – добавил Александр Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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