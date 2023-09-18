"Ландиші", "одуванчики", "сірєнь": Авраменко пояснив, як українською будуть назви квітів
Мовний експерт Олександр Авраменко заявив, що багато людей неправильно вимовлять назви квітів українською мовою. Замість правильних назв, люди використовують суржикові слова.
Про це він повідомив в у своєму експрес-уроці з української мови в ефірі "Сніданку з 1+1".Олександр Авраменко зазначив, що "ландиші", "сірєнь" та "одуванчики" – це неправильно, а тому так говорити не можна.
"Пригадуєте слова із народної пісні: "Весна іде, красу несе, а тій красі радіє все"? Навесні зацвітають квіти. Вони тішать нас своєю красою, ароматами. Але та краса в'яне, коли її неправильно називають. Скажімо, суржиковими словами", – сказав Авраменко.
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З його слів, замість "ландиші" варто говорити "конвалії". Правильно буде "кульбаби", а не "одуванчики". Також потрібно "сірєнь" називати "бузком".
Також мовознавець зауважив, що таких квітів як "анютині глазки" не існує, тоді як в українській мові є "зозулині черевички". Крім цього, їх в народі ще можуть називати "братки".
Він пояснив, що "бархатці" потрібно називати "оксамитками" або "чорнобривцями".
"Вивчаймо мову, яку передали нам наші предки", – додав Олександр Авраменко.
Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".
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