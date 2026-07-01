Маринованные огурцы за 15 минут: простой рецепт

Быстрые маринованные огурцы за 15 минут – это простая экспресс-закуска, которую можно приготовить буквально в пакете или миске без сложной подготовки. Огурцы нарезают, смешивают со специями, маслом и уксусом, и уже через 15–20 минут они приобретают насыщенный вкус и готовы к употреблению.

Такой вариант не предназначен для длительного хранения – его едят сразу, а остатки держат в холодильнике. Об этом сообщает youtube " Вкусная еда ".

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Ингредиенты (на 500 г огурцов)

Огурцы - 500 г

Соль – 0,5 ч. л.

Сахар – 0,5 ч. л.

Растительное масло – 1 ст. л.

Уксус 9% - 1 ст. л.

Чеснок - 2-3 зубчика

Свежая зелень (укроп, петрушка) – небольшой пучок

Специи (смесь перцев, кориандр) – по вкусу

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Пошаговое приготовление

Огурцы хорошо моют и срезают кончики по бокам. Далее нарезают кружочками или тонкими брусочками – примерно до 0,5 см толщиной. Укроп мелко иссекают, чеснок измельчают через пресс или ножом. Огурцы перекладывают в глубокую миску или пакет, добавляют соль, сахар, растительное масло, уксус, чеснок, зелень и специи. Все тщательно перемешивают. Если используется пакет, то его плотно завязывают и несколько раз встряхивают для равномерного распределения маринада. Оставляют при комнатной температуре на 15–20 минут. За это время огурцы выделяют сок и быстро пропитываются маринадом. В результате получается хрустящая, ароматная закуска с ярким вкусом, не требующая ожидания или консервации.

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