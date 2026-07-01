Маринованные огурцы за 15 минут: простой рецепт
Быстрые маринованные огурцы за 15 минут – это простая экспресс-закуска, которую можно приготовить буквально в пакете или миске без сложной подготовки. Огурцы нарезают, смешивают со специями, маслом и уксусом, и уже через 15–20 минут они приобретают насыщенный вкус и готовы к употреблению.
Такой вариант не предназначен для длительного хранения – его едят сразу, а остатки держат в холодильнике. Об этом сообщает youtube " Вкусная еда ".
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Ингредиенты (на 500 г огурцов)
- Огурцы - 500 г
- Соль – 0,5 ч. л.
- Сахар – 0,5 ч. л.
- Растительное масло – 1 ст. л.
- Уксус 9% - 1 ст. л.
- Чеснок - 2-3 зубчика
- Свежая зелень (укроп, петрушка) – небольшой пучок
- Специи (смесь перцев, кориандр) – по вкусу
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Пошаговое приготовление
- Огурцы хорошо моют и срезают кончики по бокам. Далее нарезают кружочками или тонкими брусочками – примерно до 0,5 см толщиной.
- Укроп мелко иссекают, чеснок измельчают через пресс или ножом.
- Огурцы перекладывают в глубокую миску или пакет, добавляют соль, сахар, растительное масло, уксус, чеснок, зелень и специи.
- Все тщательно перемешивают. Если используется пакет, то его плотно завязывают и несколько раз встряхивают для равномерного распределения маринада.
- Оставляют при комнатной температуре на 15–20 минут. За это время огурцы выделяют сок и быстро пропитываются маринадом.
- В результате получается хрустящая, ароматная закуска с ярким вкусом, не требующая ожидания или консервации.
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