Мариновані огірки за 15 хвилин: простий рецепт
Швидкі мариновані огірки за 15 хвилин — це проста експрес-закуска, яку можна приготувати буквально в пакеті або мисці без жодної складної підготовки. Огірки нарізають, змішують із спеціями, олією та оцтом, і вже через 15–20 хвилин вони набувають насиченого смаку та готові до вживання.
Такий варіант не призначений для тривалого зберігання — його їдять одразу, а залишки тримають у холодильнику. Про це повідомляє youtube "Смачна їжа".
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Інгредієнти (на 500 г огірків)
- Огірки — 500 г
- Сіль — 0,5 ч. л.
- Цукор — 0,5 ч. л.
- Рослинна олія — 1 ст. л.
- Оцет 9% — 1 ст. л.
- Часник — 2–3 зубчики
- Свіжа зелень (кріп, петрушка) — невеликий пучок
- Спеції (суміш перців, коріандр) — за смаком
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Покрокове приготування
- Огірки добре миють і зрізають кінчики з обох боків. Далі нарізають кружальцями або тонкими брусочками — приблизно до 0,5 см завтовшки.
- Кріп дрібно січуть, часник подрібнюють через прес або ножем.
- Огірки перекладають у глибоку миску або пакет, додають сіль, цукор, олію, оцет, часник, зелень і спеції.
- Усе ретельно перемішують. Якщо використовується пакет, його щільно зав’язують і кілька разів струшують для рівномірного розподілу маринаду.
- Залишають при кімнатній температурі на 15–20 хвилин. За цей час огірки виділяють сік і швидко просочуються маринадом.
- У результаті виходить хрустка, ароматна закуска з яскравим смаком, яка не потребує очікування чи консервації.
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