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Мариновані огірки за 15 хвилин: простий рецепт

Ціхоцька Марія

Мариновані огірки за 15 хвилин: простий рецепт
Рецепт не потребує стерилізації банок чи тривалого консервування

Швидкі мариновані огірки за 15 хвилин — це проста експрес-закуска, яку можна приготувати буквально в пакеті або мисці без жодної складної підготовки. Огірки нарізають, змішують із спеціями, олією та оцтом, і вже через 15–20 хвилин вони набувають насиченого смаку та готові до вживання.

Такий варіант не призначений для тривалого зберігання — його їдять одразу, а залишки тримають у холодильнику. Про це повідомляє youtube "Смачна їжа".

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Інгредієнти (на 500 г огірків)

  • Огірки — 500 г
  • Сіль — 0,5 ч. л.
  • Цукор — 0,5 ч. л.
  • Рослинна олія — 1 ст. л.
  • Оцет 9% — 1 ст. л.
  • Часник — 2–3 зубчики
  • Свіжа зелень (кріп, петрушка) — невеликий пучок
  • Спеції (суміш перців, коріандр) — за смаком

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Покрокове приготування

  1. Огірки добре миють і зрізають кінчики з обох боків. Далі нарізають кружальцями або тонкими брусочками — приблизно до 0,5 см завтовшки.
  2.  Кріп дрібно січуть, часник подрібнюють через прес або ножем.
  3.  Огірки перекладають у глибоку миску або пакет, додають сіль, цукор, олію, оцет, часник, зелень і спеції.
  4. Усе ретельно перемішують. Якщо використовується пакет, його щільно зав’язують і кілька разів струшують для рівномірного розподілу маринаду.
  5. Залишають при кімнатній температурі на 15–20 хвилин. За цей час огірки виділяють сік і швидко просочуються маринадом.
  6. У результаті виходить хрустка, ароматна закуска з яскравим смаком, яка не потребує очікування чи консервації.

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