Мобилизация-2025: кто должен пройти повторную ВЛК

Министерство обороны Украины напоминает: все военнообязанные, которые до 4 мая 2024 были признаны ограниченно пригодными к службе, обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК). Это требование действующего законодательства, а крайний срок для прохождения – 5 июня 2025 включительно.

ВЛК - это комиссия врачей, которая проводит медицинское освидетельствование военнослужащих и определяет их пригодность к службе, потребность в лечении или реабилитации, а также устанавливает, связаны ли травмы и заболевания с исполнением воинских обязанностей. Об этом пишет nv.ua.

Подать запрос на прохождение ВЛК теперь можно дистанционно через мобильное приложение "Резерв+". В нем военнообязанный направляет заявку на направление, а в течение суток получает соответствующее уведомление со всей необходимой информацией. После этого он может обратиться в медицинское учреждение для прохождения осмотра, а результаты будут отражены в военно-учетном документе.

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Для прохождения ВЛК военные должны подготовить следующие документы: направление, медицинскую книжку, удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера), а также при наличии справку о травме, удостоверение участника боевых действий, копии актов о несчастных случаях и выдержки из личных дел, заверенные соответствующими должностными лицами.

В настоящее время, согласно решению СНБО и соответствующего указа Президента, максимальный срок для прохождения ВЛК составляет 14 дней. В случае более детального обследования он может быть продлен до одного месяца. В условиях военного положения все военнообязанные должны проходить повторную комиссию каждый год.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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