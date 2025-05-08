Мобілізація-2025: хто повинен пройти повторну ВЛК

Міністерство оборони України нагадує: усі військовозобов’язані, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до служби, зобов’язані повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Це вимога чинного законодавства, а крайній термін для проходження — 5 червня 2025 року включно.

ВЛК — це комісія лікарів, яка проводить медичний огляд військовослужбовців та визначає їхню придатність до служби, потребу в лікуванні чи реабілітації, а також встановлює, чи пов’язані травми та захворювання з виконанням військових обов’язків. Про це пише nv.ua.

Подати запит на проходження ВЛК тепер можна дистанційно — через мобільний застосунок "Резерв+". У ньому військовозобов’язаний надсилає заявку на направлення, а протягом доби отримує відповідне повідомлення з усією необхідною інформацією. Після цього він може звернутися до медичного закладу для проходження огляду, а результати будуть відображені у військово-обліковому документі.

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Для проходження ВЛК військові мають підготувати такі документи: направлення, медичну книжку, посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера), а також — за наявності — довідку про травму, посвідчення учасника бойових дій, копії актів про нещасні випадки та витяги з особових справ, завірені відповідними посадовими особами.

Нині, згідно з рішенням РНБО та відповідним указом Президента, максимальний строк для проходження ВЛК становить 14 днів. У разі потреби більш детального обстеження він може бути продовжений до одного місяця. В умовах воєнного стану всі військовозобов’язані повинні проходити повторну комісію щороку.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

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