Мощная шестидневная буря накроет Землю: названы опасные дни

В среду, 12 июля, начинается волна мощных магнитных бурь. В это время метеозависимым людям важно заботиться о своем здоровье.

По данным сайта Meteoagent, опасный период продлится до 19 июля. Ученые еще могут изменять прогнозы, ведь влияние вспышек на Солнце на атмосферу Земли сложно спрогнозировать.

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Заметим, что напряженный период начинается 12 июня с мощной магнитной бури в 5 баллов. Уже на следующий день она немного стихнет до 4 баллов. Уже 14-15 июля ожидается 3-балльная буря. Однако и такой метеоудар может оказывать влияние на самочувствие людей.

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С 16 по 19 июля ученые прогнозируют затяжную четырехдневную бурю в 4 балла.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Чтобы лучше себя чувствовать, нужно следить за своим питанием, водным балансом и образом жизни.

1. Пейте много чистой воды. Учтите, сколько именно литров воды необходимо по вашему весу. Также выбирайте травяное или зеленое время, а вот от кофе, энергетических напитков и алкоголя нужно отказаться.

2. Потребляйте больше сезонных овощей, фруктов и зелени. Ограничьте в своем рационе количество жареной, острой и жирной пищи. Также не стоит увлекаться фастфудом.

3. Больше гуляйте на свежем воздухе, катайтесь на велосипеде или самокате, занимайтесь физической активностью, бегайте, совершайте зарядку.

4. Не менее важно регулярно проводить влажную уборку дома и проветривайте комнату.

Помимо этого, попробуйте принимать контрастный душ. Это улучшит вас кровообращение и общее состояние.

В любое время избегайте стрессовых и конфликтных ситуаций, потому что нервы и ухудшение нравственного состояния – враг вашего здоровья.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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