Может ли россия взорвать Киевскую ГЭС и чем это грозит: ответ Укргидроэнерго

Киевское водохранилище может стать объектом атаки со стороны россиян? Это новый этап напряжения, возникший после заявлений российского МИД о якобы подрыве Каневской и Киевской ГЭС украинскими военными для обвинения в этом россии. Украинцы в неопределенности, поскольку не знают чего ожидать после подобных провокаций со стороны оккупантов.

Последнее нападение на детскую больницу Охматдет подтвердил, что российская сторона не руководствуется никакими этическими нормами, а идея полного уничтожения украинцев прочно укоренилась в сознании тех, кто приказывает и выполняет эти приказы. Издание "Вікна" проанализировало ситуацию и собрало важную информацию о потенциальной угрозе Киевской ГЭС и судьбе Киевского водохранилища.

Можно ли разрушить Каневскую и Киевскую ГЭС

Относительно возможности разрушения Каневской и Киевской ГЭС, многие помнят трагедию, произошедшую более года назад – взрыв на Каховской ГЭС, который привел к значительным потерям среди населения и разрушению местной экосистемы. Стоит ли ожидать повторения таких событий?

В интервью изданию Forbes Ukraine генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота отметил, что вероятность внешнего разрушения этих ГЭС чрезвычайно низка.

"Наибольшие украинские ГЭС почти невозможно разрушить извне. Только если сбросить на них несколько авиационных бомб – для этого россияне должны залететь на территорию Украины на самолетах", – объяснил Сирота.

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Он также добавил, что Киевская и Каневская ГЭС расположены далеко от фронта, поэтому шансы на приближение вражеской авиации минимальны.

Зато Каховская ГЭС была уничтожена оккупантами изнутри.

Военный эксперт Украинского института будущего и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире телемарафона отметил, что такие заявления рф могут быть попыткой приписать Украине преступные действия и отвлечь внимание от российских преступлений, например ракетный удар по Охматдету.

Он также отметил, что уничтожение таких конструкций, как дамбы, возможно только при условии внутреннего подрыва.

В то же время Совет национальной безопасности Украины рассматривает заявления российского МИД как ИПСО и попытку вызвать панику среди населения.

Что произойдет в случае прорыва Киевской ГЭС

В Укргидроэнерго отметили, что соответствующие службы готовы предотвратить катастрофические последствия в случае прорыва Киевского водохранилища.

По словам Сироты, в худшем случае возможно затопление подвалов в прибрежных районах Киева. Также на некоторое время будет прекращена генерация электроэнергии и подача воды.

Игорь Сирота также отметил, что объемы Киевского водохранилища меньше, чем у Каховского.

Напомним, ночью 8 июля 2024 г. враг атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования.

Утром в этот же день россияне выпустили по Украине 38 ракет разных типов. Однако из ракет попала в детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

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