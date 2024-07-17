Чи може росія підірвати Київську ГЕС та чим це загрожує: відповідь Укргідроенерго

Київське водосховище може стати об'єктом атаки з боку росіян? Це новий етап напруги, що виник після заяв російського МЗС про буцімто підрив Канівської та Київської ГЕС українськими військовими задля звинувачення у цьому росії. Українці в невизначеності, оскільки не знають чого очікувати після подібних провокацій з боку окупантів.

Останній напад на дитячу лікарню Охматдит підтвердив, що російська сторона не керується жодними етичними нормами, а ідея повного знищення українців міцно вкоренилася у свідомості тих, хто наказує та виконує ці накази. Видання "Вікна" проаналізувало ситуацію та зібрало важливу інформацію щодо потенційної загрози Київській ГЕС та долі Київського водосховища.

Чи можна зруйнувати Канівську та Київську ГЕС

Щодо можливості руйнування Канівської та Київської ГЕС, багато хто пам’ятає трагедію, що сталася понад рік тому – вибух на Каховській ГЕС, який призвів до значних втрат серед населення та руйнування місцевої екосистеми. Чи варто очікувати повторення таких подій?

В інтерв’ю виданню Forbes Ukraine генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота зазначив, що ймовірність зовнішнього руйнування цих ГЕС є надзвичайно низькою.

"Найбільші українські ГЕС майже неможливо зруйнувати ззовні. Лише якщо скинути на них кілька авіаційних бомб – для цього росіяни мають залетіти на територію України на літаках", – пояснив Сирота.

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Він також додав, що Київська та Канівська ГЕС розташовані далеко від фронту, тому шанси на наближення ворожої авіації мінімальні.

Натомість Каховську ГЕС було знищено окупантами зсередини.

Військовий експерт українського інституту майбутнього та колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі телемарафону зазначив, що такі заяви рф можуть бути спробою приписати Україні злочинні дії та відвернути увагу від російських злочинів, як-от ракетний удар по Охматдиту.

Він також зазначив, що знищення таких конструкцій, як дамби, можливе лише за умови внутрішнього підриву.

Водночас Рада національної безпеки України розглядає заяви російського МЗС як ІПСО та спробу викликати паніку серед населення.

Що станеться у разі прориву Київської ГЕС

В Укргідроенерго наголосили, що відповідні служби готові запобігти катастрофічним наслідкам у випадку прориву Київського водосховища.

За словами Сироти, у найгіршому випадку можливе затоплення підвалів у прибережних районах Києва. Також на деякий час буде припинено генерацію електроенергії та подачу води.

Ігор Сирота також наголосив, що обсяги Київського водосховища менші, ніж у Каховського.

Нагадаємо, уночі 8 липня 2024 року ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування.

Зранку цього ж дня росіяни випустили по Україні 38 ракет різних типів. Однак з ракет влучила у дитячу лікарню "Охматдит" в Києві.

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