На Земле длится четырехдневная магнитная буря: как улучшить самочувствие

На Земле идет мощная магнитная буря, которая является одной из самых острых за весь май. Она началась 23 мая.

Самым опасным днем стал 24 мая, но и дальше мощность метеоударов составит 4 балла. Об этом свидетельствуют данные специалистов, обнародованных на портале Meteoagent.

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Вспышки на Солнце влияют на атмосферу Земли, возмущая ее. Так появляются геомагнитные бури. В настоящее время люди в большинстве своем жалуются на ухудшение самочувствия, головные боли и мигрени, повышение/снижение давления, боли и мышцах и суставах и т.д.

Видео дня

Метеоудары на этой неделе можно условно разделить на два опасных периода: с 23 по 26 мая; 28 мая.

В другие дни магнитные бури будут слабыми, в том числе 27 мая, 29-30 мая. Их мощность будет составлять только 2 балла, поэтому люди не ощущают на себе их влияние. Впрочем, метеозависимым не позавидуешь, ведь они страдают головными болями и обострением хронических болезней в такие дни.

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Как улучшить здоровье во время магнитных бурь

Важно соблюдать несколько простых советов по улучшению состояния здоровья в период магнитных бурь и в целом:

1. Больше ешьте свежих сезонных фруктов и овощей. Они помогут организму напитаться витаминами, полезными кислотами и микроэлементами.

2. Помните, что нужно пить достаточно чистой воды. Вместо кофе выбирайте чай. или какао, которое лучше пить перед сном.

3. Питайтесь сбалансированно. Блюда должны содержать достаточное количество белка, углеводов, жиров. Ограничит потребление жареной, жирной пищи, а также фаст-фуда.

4. Откажитесь от алкогольных напитков, сигарет и кальяна.

5. Прогулки на свежем воздухе помогут лучше себя чувствовать. Регулярно проветривайте дом.

6. Контрастный душ поможет иметь крепкий сон. Важно достаточно отдыхать.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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