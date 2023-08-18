На Земле продолжается сильная магнитная буря: когда закончится

С 16 августа Землю всколыхнули магнитные бури, мощность которых составляет от 4 до 5 баллов. Такая ситуация будет продолжаться до 20 августа, а также возникнет 26 числа.

По данным Meteoagent, до конца августа геомагнитная ситуация спокойной не будет. Ведь несколько дней будут особенно опасны. В последние числа месяца следует рассчитывать на покой и определенное затишье.

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Календарь магнитных бурь на август

17-19 августа – магнитная буря средней мощности (4 балла);

20 августа – сильная магнитная буря (5 баллов);

Видео дня

21-25 августа – слабая магнитная буря (2 балла);

26 августа – магнитная буря средней мощности (4 балла);

27-31 августа – слабые метеоудары в 1-2 балла.

Спокойный период будет 21-25 августа, а также с 27 августа по 10 сентября.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:

Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая. Постарайтесь отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Предпочитайте сезонные овощи, фрукты и зелень, меньше – жареную, острую и жирную пищу.

Выбирайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

Напомним, некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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