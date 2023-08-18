На Земле продолжается сильная магнитная буря: когда закончится
С 16 августа Землю всколыхнули магнитные бури, мощность которых составляет от 4 до 5 баллов. Такая ситуация будет продолжаться до 20 августа, а также возникнет 26 числа.
По данным Meteoagent, до конца августа геомагнитная ситуация спокойной не будет. Ведь несколько дней будут особенно опасны. В последние числа месяца следует рассчитывать на покой и определенное затишье.
Читайте также: Как облегчить боль при мигрени: 5 действенных и быстрых методов борьбы с "болезнью века"
Календарь магнитных бурь на август
- 17-19 августа – магнитная буря средней мощности (4 балла);
- 20 августа – сильная магнитная буря (5 баллов);
- 21-25 августа – слабая магнитная буря (2 балла);
- 26 августа – магнитная буря средней мощности (4 балла);
- 27-31 августа – слабые метеоудары в 1-2 балла.
Спокойный период будет 21-25 августа, а также с 27 августа по 10 сентября.
Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь
Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:
- Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая. Постарайтесь отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.
- Предпочитайте сезонные овощи, фрукты и зелень, меньше – жареную, острую и жирную пищу.
- Выбирайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.
- Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.
- Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.
Напомним, некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!