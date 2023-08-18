На Землі триває сильна магнітна буря: коли закінчиться

Від 16 серпня Землю сколихнули магнітні бурі, потужність яких становить від 4 до 5 балів. Така ситуація триватиме до 20 серпня, а також виникне 26 числа.

За даними Meteoagent, до кінця серпня геомагнітна ситуацію спокійною не буде. Адже кілька днів будуть особливо небезпечними. В останні числа місяця варто розраховувати на спокій та певне затишшя.

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Календар магнітних бур на серпень

17-19 серпня – магнітна буря середньої потужності (4 бали);

20 серпня – сильна магнітна буря (5 балів);

Відео дня

21-25 серпня – слабка магнітна буря (2 бали);

26 серпня – магнітна буря середньої потужності (4 бали);

27-31 серпня – слабкі метеоудари в 1-2 бали.

Спокійний період буде 21-25 серпня, а також від 27 серпня по 10 вересня.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:

Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю. Постарайтеся відмовитися від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Надавайте перевагу сезонним овочам, фруктам та зелені, менше – смаженої, гострої та жирної їжі.

Обирайте прогулянки на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату, а перед сном приймайте контрастний душ.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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