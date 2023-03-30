Назовете беду: что нельзя дарить даром

Существуют люди, которые верят в предрассудки, поэтому они считают, что некоторые вещи нельзя дарить другим людям, даже если они находятся в отличном состоянии, как украшения и одежда. По таким верованиям, отдача таких вещей может принести беду как на владельца, так и на человека, которому вы что-то дарите.

Читайте также: Что делать, если рассыпала соль и что это значит

Одной из таких примет также является вера в то, что избавиться от негативного воздействия можно, если вымыть или постирать подаренную вещь в солевом растворе.

Одежда и обувь, как говорят верующие, наполняются энергетикой человека, который их носит, поэтому они стараются не дарить их другим людям. Они убеждены, что неизвестно, передаст ли человек болезни, беду и несчастья на энергетическом уровне;

Видео дня

Драгоценности и бижутерию , по верованиям, лучше не дарить, поскольку они наполняются энергетикой владельца. Отдавая свои украшения, вы фактически отдаете часть своего благополучия, говорят в народе. Люди удостоверяются, что украшения раньше никто не носил перед тем, как их дарить;

, по верованиям, лучше не дарить, поскольку они наполняются энергетикой владельца. Отдавая свои украшения, вы фактически отдаете часть своего благополучия, говорят в народе. Люди удостоверяются, что украшения раньше никто не носил перед тем, как их дарить; Часы также лучше не дарить или принимать в дар, поскольку по верованиям они могут навлечь проблемы и проблемы со здоровьем. Полотенца и часы издавна считались символами ссор и разлук;

Носки , по примете, также нельзя дарить любимому человеку, потому что это может стать причиной их разлуки;

, по примете, также нельзя дарить любимому человеку, потому что это может стать причиной их разлуки; Веник сейчас не очень популярный подарок, однако наши предки считали веник символом семейного благополучия и достатка. Говорили даже, что веник накапливает энергетику дома и может "выместить" счастье из дома;

Все эти предрассудки могут показаться неразумными и нелогичными, однако для некоторых людей они важны, и они придерживаются их несмотря ни на что. Повадки и традиции наших предков пытаются сохранить и передать из поколения в поколение, и хотя со временем некоторые из этих предрассудков могут исчезнуть, но другие все еще будут жить в нашем обществе.

Ранее мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей. Предлагаем также узнать, какие дни недели считаются идеальными для уборки дома.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!