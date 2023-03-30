Накличете біду: що не можна дарувати задарма

Існують люди, які вірять у забобони, тому вони вважають, що деякі вживані речі не можна дарувати іншим людям, навіть якщо вони знаходяться в відмінному стані, як прикраси та одяг. За такими віруваннями, віддавання таких речей може принести лихо як на власника, так і на ту людину, якій ви щось даруєте.

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Однією з таких прикмет також є віра в те, що позбутися негативного впливу можна, якщо помити або випрати подаровану річ у сольовому розчині.

Одяг та взуття, як кажуть віряни, наповнюються енергетикою людини, яка їх носить, тому вони намагаються не дарувати їх іншим людям. Вони переконані, що невідомо, чи передасть людина хвороби, біду та нещастя на енергетичному рівні;

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Коштовності та біжутерію , за віруваннями, краще не дарувати, оскільки вони наповнюються енергетикою власника. Віддаючи свої прикраси, ви фактично віддаєте частину свого добробуту, кажуть у народі. Люди пересвідчуються, що прикраси раніше ніхто не носив перед тим, як їх дарувати;

, за віруваннями, краще не дарувати, оскільки вони наповнюються енергетикою власника. Віддаючи свої прикраси, ви фактично віддаєте частину свого добробуту, кажуть у народі. Люди пересвідчуються, що прикраси раніше ніхто не носив перед тим, як їх дарувати; Годинники також краще не дарувати або приймати в дар, оскільки за віруваннями вони можуть накликати негаразди і проблеми зі здоров’ям. Рушники та годинники здавна вважалися символами сварок та розлук;

Шкарпетки , за прикметою, також не можна дарувати коханій людині, бо це може стати причиною їхньої розлуки;

, за прикметою, також не можна дарувати коханій людині, бо це може стати причиною їхньої розлуки; Віник зараз не є дуже популярним подарунком, однак наші предки вважали віник символом сімейного благополуччя і достатку. Казали навіть, що віник накопичує енергетику оселі і може "вимести" щастя з дому;

Усі ці забобони можуть здатися нерозумними і нелогічними, проте для деяких людей вони є важливими, і вони дотримуються їх попри все. Звички і традиції наших предків намагаються зберегти і передати з покоління в покоління, і хоча з часом деякі з цих забобонів можуть зникнути, але інші все ще будуть жити в нашому суспільстві.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей. Пропонуємо також дізнатися, які дні тижня вважаються ідеальними для прибирання будинку.

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