Традиционно идеальным завтраком является хрустящий тост из французского багета, покрытый тающим маслом. Но всегда ли обязательно доставать кусок масла из холодильника?

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В издании Патриоты Украины передают, что существует метод хранения масла, который следует попробовать, особенно если это касается домашнего сливочного масла.

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Обязательно ли хранить масло в холодильнике?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Домашнее масло, изготовленное из свежих непастеризованных сливок или молока, безусловно, должно храниться в холодильнике. При комнатной температуре оно может быстро ухудшиться из-за активного развития бактерий на его поверхности.

Продукты, которые продаются в магазинах как сливочное масло, производят из пастеризованного молока. Это значит, что они более устойчивы к росту микробов. Поэтому их хранение при комнатной температуре может быть приемлемым.

Масло пониженного риска порчи, как сливочное, обычно можно хранить без холодильника. Это касается продуктов с низким содержанием белков и углеводов, поскольку эти компоненты служат источником питания для бактерий и плесени. Об этом объяснил диетолог и эксперт по безопасности пищевых продуктов Брай Белл.

Как хранить масло без холодильника на длительный срок

Масло можно хранить без холодильника в течение 7 дней, поскольку после этого оно может стать горьким и портиться. Однако существует интересный метод, возникший во Франции в XIX веке и остающийся актуальным и сегодня.

Французская масленка состоит из крышки, содержащей масло, и поддона с подсоленной водой. Погружая сливочное масло в подсоленную воду, вы уменьшаете его контакт с кислородом, что предотвращает окисление. С регулярной заменой воды таким образом можно хранить масло в течение примерно месяца.

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