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Не будет портиться неделя: Как хранить домашнее сливочное масло как можно дольше

Игорь Романько

Как хранить домашнее сливочное масло, чтобы оно дольше не портилось

Традиционно идеальным завтраком является хрустящий тост из французского багета, покрытый тающим маслом. Но всегда ли обязательно доставать кусок масла из холодильника?

В издании Патриоты Украины передают, что существует метод хранения масла, который следует попробовать, особенно если это касается домашнего сливочного масла.

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Обязательно ли хранить масло в холодильнике?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Домашнее масло, изготовленное из свежих непастеризованных сливок или молока, безусловно, должно храниться в холодильнике. При комнатной температуре оно может быстро ухудшиться из-за активного развития бактерий на его поверхности.

Продукты, которые продаются в магазинах как сливочное масло, производят из пастеризованного молока. Это значит, что они более устойчивы к росту микробов. Поэтому их хранение при комнатной температуре может быть приемлемым.

Масло пониженного риска порчи, как сливочное, обычно можно хранить без холодильника. Это касается продуктов с низким содержанием белков и углеводов, поскольку эти компоненты служат источником питания для бактерий и плесени. Об этом объяснил диетолог и эксперт по безопасности пищевых продуктов Брай Белл.

Как хранить масло без холодильника на длительный срок

Масло можно хранить без холодильника в течение 7 дней, поскольку после этого оно может стать горьким и портиться. Однако существует интересный метод, возникший во Франции в XIX веке и остающийся актуальным и сегодня.

Французская масленка состоит из крышки, содержащей масло, и поддона с подсоленной водой. Погружая сливочное масло в подсоленную воду, вы уменьшаете его контакт с кислородом, что предотвращает окисление. С регулярной заменой воды таким образом можно хранить масло в течение примерно месяца.

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