Традиційно ідеальним сніданком є хрумкий тост із французького багета, покритий танучим маслом. Але чи завжди обов'язково діставати шматок масла із холодильника?

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У виданні Патріоти України передають, що існує метод зберігання масла, який варто спробувати, особливо, якщо це стосується домашнього вершкового масла.

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Чи обов'язково зберігати масло в холодильнику?

На це запитання немає однозначної відповіді. Домашнє масло, виготовлене зі свіжих непастерезованих вершків чи молока, безумовно, повинно зберігатися в холодильнику. При кімнатній температурі воно може швидко погіршитися через активний розвиток бактерій на його поверхні.

Продукти, які продаються в магазинах як вершкове масло, виготовляють із пастеризованого молока. Це означає, що вони більш стійкі до росту бактерій. Тому їх зберігання за кімнатної температури може бути прийнятним.

Масло зниженого ризику псування, як вершкове, зазвичай можна зберігати без холодильника. Це стосується продуктів з низьким вмістом білків і вуглеводів, оскільки ці компоненти служать джерелом живлення для бактерій і плісняви. Про це пояснив дієтолог і експерт з безпеки харчових продуктів Брай Белл.

Як зберігати масло без холодильника на довгий термін

Масло можна зберігати без холодильника протягом приблизно 7 днів, оскільки після цього воно може стати гірким і псуватися. Проте існує цікавий метод, який виник у Франції у XIX столітті і залишається актуальним й сьогодні.

Французька маслянка складається із кришки, що містить масло, і піддону із підсоленою водою. Занурюючи вершкове масло у підсолену воду, ви зменшуєте його контакт із киснем, що запобігає окисленню. З регулярною заміною води таким чином можна зберігати масло протягом приблизно місяця.

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