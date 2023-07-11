Не носите это, чтобы не покусали: Какие цвета больше всего привлекают комаров

Независимо от того, готовите ли вы прием гостей, наслаждаетесь солнечными лучами в своем саду или сажаете новые цветы, важно помнить о защите от вредных насекомых во время летнего периода. Особенно неприятны в это время года комары, в частности из-за дождей и высокой влажности.

Помимо ухода от определенных запахов и использования репеллентов от комаров, можно избежать надоедливых насекомых, воздерживаясь от определенных цветов одежды, как утверждают научные исследования и эксперты в сфере вредителей.

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Красный

В недавнем исследовании, проведенном Университетом Вашингтона, профессор биологии и ведущий автор Джефри Риффелл объясняет, что комары обладают способностью чувствовать запах углекислого газа (чего люди не могут), и этот запах активирует их зрительное восприятие.

Видео дня

"Когда они чувствуют запах определенных веществ, таких как выделяемый нашим дыханием углекислый газ, этот запах стимулирует их глаза поискать определенные цвета и другие визуальные модели, связанные с потенциальным хозяином, и направлять их к ним", – рассказал Риффелл Sci Новости.

Также пот и температура кожи могут привлекать комаров, а поскольку CO2 рассеивается на значительное расстояние, комары могут чувствовать наличие хозяина на расстоянии до 20 футов.

Красный цвет особенно яркий и броский для комаров, особенно в сочетании с запахом тела, таким как пот или некоторые ароматы.

Черный

По-видимому, вы уже знаете, что носить черный цвет летом может быть неудобным из-за тепла. Но вы, возможно, не знали, что черный цвет также привлекает комаров.

"Комари используют свои глаза, чтобы найти своих хозяев, и темные цвета выделяются на горизонте в сумерках и на рассвете, когда комары ищут кровяную пищу", – объясняет Брайан Клейтон, генеральный директор GreenPal.

Дэвид Прайс, ACE, директор по техническим службам и помощник сертифицированного энтомолога от Mosquito Joe, добавляет, что хотя комары на самом деле не видят цвета, "они реагируют на контрасты в световом спектре, и черный цвет создает больший контраст и поглощает больше тепла".

Так же как красный, черный цвет имеет длинную длину волны, поэтому, когда комары чувствуют запах углекислого газа, они склонны быть привлеченными к этим оттенкам, как показали исследования.

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Голубой

Исследование также выявило, что египетские комары – те, которые, по данным Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC), имеют большую вероятность передавать вирусы, такие как вирус Зика – привлекают голубой цвет из-за доминирующей длины волны этого цвета. Комары постоянно ищут источники питательных веществ и пищи, используя все свои органы чувств.

"Определенные запахи и признаки нашего тела, такие как тепло и водяной пар, могут вызвать реакцию комаров на определенные цвета", – объясняет Джейсон МакКосленд, национальный технический координатор Weed Man.

Голубой цвет создает силуэт, помогающий комару определить потенциальную пищу, даже когда хозяин двигается, рассказывает Роджер Мэй, доктор философии, директор по техническим операциям TruGreen.

Апельсиновый

В интервью Newsweek Риффелл объяснил, что человеческая кожа, независимо от пигментации, излучает долговечный сигнал в красно-оранжевом диапазоне, и, возможно, именно поэтому комары преодолеваются к нам.

Относительно цвета одежды, которые следует носить, исследования показали, что зеленый, фиолетовый, синий и белый не привлекают комаров. Прайс также советует носить пастельные оттенки, поскольку эти светлые цвета сливаются с фоном многих окружающих объектов, делая их менее привлекательными.

"Если вы стоите рядом с человеком, имеющим на себе красную или оранжевую одежду, комары могут укусить ее", – говорит МакКосленд.

Несмотря на химические репелленты, существуют другие способы борьбы с назойливыми насекомыми. UAportal подготовил список советов, как защититься от надоедливых комаров.

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