Не носіть це, щоб не покусали: Які кольори найбільше приваблюють комарів

Незалежно від того, чи готуєте ви прийом гостей, насолоджуєтеся сонячними променями у своєму саду або саджаєте нові квіти, важливо пам'ятати про захист від шкідливих комах під час літнього періоду. Особливо неприємні в цей час року є комарі, зокрема через дощі та високу вологість.

Крім уникнення певних запахів і використання репелентів від комарів, можна уникнути набридливих комах, утримуючись від певних кольорів одягу, як стверджують наукові дослідження та експерти у сфері шкідників.

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Червоний

У недавньому дослідженні, проведеному Університетом Вашингтона, професор біології та провідний автор Джефрі Ріффелл пояснює, що комарі мають здатність відчувати запах вуглекислого газу (чого люди не можуть), і цей запах активує їхнє зорове сприйняття.

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"Коли вони відчувають запах певних речовин, таких як вуглекислий газ, що виділяється нашим диханням, цей запах стимулює їхні очі пошукати певні кольори та інші візуальні моделі, що пов'язані з потенційним господарем, і направляти їх до них", – розповів Ріффелл Sci News.

Також піт та температура шкіри можуть приваблювати комарів, а оскільки CO2 розсіюється на значну відстань, комарі можуть відчувати наявність господаря на відстані до 20 футів.

Червоний колір особливо яскравий і помітний для комарів, особливо в поєднанні з запахом тіла, таким як піт або деякі аромати.

Чорний

Мабуть, ви вже знаєте, що носити чорний колір влітку може бути незручним через тепло. Але ви можливо не знали, що чорний колір також приваблює комарів.

"Комарі використовують свої очі, щоб знайти своїх хазяїв, і темні кольори виділяються на горизонті в сутінках і на світанку, коли комарі шукають кров'яну їжу", – пояснює Брайан Клейтон, генеральний директор GreenPal.

Девід Прайс, ACE, директор з технічних служб та помічник сертифікованого ентомолога від Mosquito Joe, додає, що хоча комарі насправді не бачать кольорів, "вони реагують на контрасти в світловому спектрі, і чорний кольору створює більший контраст і поглинає більше тепла".

Так само як червоний, чорний колір має довшу довжину хвилі, тому коли комарі відчувають запах вуглекислого газу, вони схильні бути привернутими до цих відтінків, як показали дослідження.

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Блакитний

Дослідження також виявило, що єгипетські комарі – ті, які, за даними Центру контролю та профілактики захворювань (CDC), мають більшу ймовірність передавати віруси, такі як вірус Зіка – приваблюють блакитний колір через домінуючу довжину хвилі цього кольору. Комарі постійно шукають джерела поживних речовин та їжі, використовуючи всі свої органи чуття.

"Певні запахи та ознаки нашого тіла, такі як тепло і водяна пара, можуть викликати реакцію комарів на певні кольори", – пояснює Джейсон МакКосленд, національний технічний координатор Weed Man.

Блакитний колір створює силует, що допомагає комару визначити потенційну їжу, навіть коли господар рухається, розповідає Роджер Мей, доктор філософії, директор з технічних операцій TruGreen.

Апельсиновий

У інтерв'ю Newsweek Ріффелл пояснив, що людська шкіра, незалежно від пігментації, випромінює довговічний сигнал у червоно-помаранчевому діапазоні, і, можливо, саме тому комарі долаються до нас.

Стосовно кольорів одягу, які варто носити, дослідження показали, що зелений, фіолетовий, синій і білий не приваблюють комарів. Прайс також радить носити пастельні відтінки, оскільки ці світлі кольори зливаються з фоном багатьох навколишніх об'єктів, зрештою, роблячи їх менш привабливими.

"Якщо ви стоїте поруч з людиною, яка має на собі червоний або помаранчевий одяг, комарі можуть вкусити її", – каже МакКосленд.

Попри хімічні репеленти, існують інші способи боротьби з цими настирливими комахами. UAportal підготував список порад, як захистися від надокучливих комарів.

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