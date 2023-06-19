Некоторые пенсионеры будут получать меньшую субсидию: названная причина

Жилищная субсидия на период неотапливаемого сезона обычно будет уменьшена для большинства украинцев из-за меньших платежей за отопление. Однако пенсионеры также сталкиваются с уменьшением пособия по оплате ЖКУ в этот период по другой причине.

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По данным Главного управления Пенсионного фонда в Винницкой области, это объясняется повышением размера пенсий после мартовского перерасчета. Увеличение доходов пенсионеров приводит к уменьшению суммы субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

"Каждая субсидия рассчитывается индивидуально в зависимости от расходов, понесенных домохозяйством, и доходов, получаемых членами этого домохозяйства. Поскольку пенсионные выплаты выросли, размер субсидии может измениться или даже стать нулевым", – подчеркнула начальник Главного управления Пенсионного фонда в Винницкой области, Елена Корчака.

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Информацию о назначенной сумме субсидии можно получить в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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