Деякі пенсіонери отримуватимуть меншу субсидію: названа причина

Житлова субсидія на період неопалювального сезону зазвичай буде зменшена для більшості українців через менші платежі за опалення. Проте пенсіонери також стикаються зі зменшенням допомоги на оплату ЖКП в цей період з іншої причини.

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За даними Головного управління Пенсійного фонду у Вінницькій області, це пояснюється підвищенням розміру пенсій після березневого перерахунку. Збільшення доходів пенсіонерів призводить до зменшення суми субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

"Кожна субсидія розраховується індивідуально залежно від витрат, які понесені домогосподарством, і доходів, отримуваних членами цього домогосподарства. Оскільки пенсійні виплати зросли, розмір субсидії може змінитися або навіть стати нульовим", – підкреслила начальниця Головного управління Пенсійного фонду у Вінницькій області, Олена Корчака.

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Інформацію про призначену суму субсидії можна отримати в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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