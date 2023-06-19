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Суспільство

Деякі пенсіонери отримуватимуть меншу субсидію: названа причина

Ігор Романько

Пенсіонери отримуватимуть меншу субсидію через збільшення доходів

Житлова субсидія на період неопалювального сезону зазвичай буде зменшена для більшості українців через менші платежі за опалення. Проте пенсіонери також стикаються зі зменшенням допомоги на оплату ЖКП в цей період з іншої причини.

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За даними Головного управління Пенсійного фонду у Вінницькій області, це пояснюється підвищенням розміру пенсій після березневого перерахунку. Збільшення доходів пенсіонерів призводить до зменшення суми субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

"Кожна субсидія розраховується індивідуально залежно від витрат, які понесені домогосподарством, і доходів, отримуваних членами цього домогосподарства. Оскільки пенсійні виплати зросли, розмір субсидії може змінитися або навіть стати нульовим", – підкреслила начальниця Головного управління Пенсійного фонду у Вінницькій області, Олена Корчака.

Інформацію про призначену суму субсидії можна отримати в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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Суспільство