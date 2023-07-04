Некоторым пенсионерам придется ежегодно проходить проверки: о чем идет речь

В Украине вводится ежегодная проверка для отдельных групп пенсионеров. Процедуру физической идентификации придется проходить, чтобы не потерять выплату.

Это касается граждан, которые находятся за границей, а пенсии начисляют на их счета в банках Украины. Таким лицам нужно будет до 31 декабря ежегодно проходить физическую идентификацию.

Пройти функцию можно будет двумя способами. В частности, можно идентифицировать личность с помощью Дія.Подпись (Дія ID) в личном электронном кабинете на веб портале электронных услуг ПФУ. Кроме этого, можно будет пройти подтверждение места жительства консульскими должностными лицами.

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Кроме того, Кабмин принял выплату пенсий гражданам с временно оккупированных территорий. Украинцам предусмотрены выплаты при неполучении пенсии от органов пенсионного обеспечения россии.

Возобновление и выплаты пенсий будут производиться на основании заявления, в котором лицо сообщит о неполучении пенсии от рф.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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