Деяким пенсіонерам доведеться щорічно проходити перевірки: про що мова

В Україні запроваджують щорічну перевірку для окремих груп пенсіонерів. Процедуру фізичної ідентифікації доведеться проходити, щоб не втратити виплати.

Це стосується громадян, які перебувають за кордоном, а пенсії нараховують на їхні поточні рахунки в банках України. Таким особам потрібно буде до 31 грудня кожного року проходити фізичну ідентифікацію.

Пройти процедуру можна буде двома шляхами. Зокрема, можна ідентифікувати особу за допомогою Дія.Підпис (Дія ID) в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Окрім цього можна буде пройти підтвердження місця проживання консульськими посадовими особами.

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Окрім цього Кабмін ухвалив виплату пенсій громадянам із тимчасово окупованих територій. Українцям передбачені виплати за умови неотримання пенсії від органів пенсійного забезпечення росії.

Відновлення та виплати пенсій будуть проводитися на підставі заяви, в якій особа повідомить про неотримання пенсії від рф.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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