Ночью Москву атаковал украинский беспилотник, оккупанты заявили об ущербе (видео)

В 2023 году отличился значительный прирост атак с помощью ударных беспилотников в многочисленных регионах рф, включая столицу страны – Москву.

Видео дня

Мэр города, Сергей Собянин, сообщил, что в ночь на 19 ноября столицу рф пытались атаковать с помощью беспилотника. Отмечено, что российская система противовоздушной обороны удачно заблокировала эту попытку. Свою информацию Собянин разместил в мессенджере Telegram.

Читайте также: "Самолет горит по прилету. Вертухи еще зацепило": в Таганроге раздался взрыв возле военного аэродрома (фото)

По его словам, беспилотник был сбит в Богородском городском округе. В сети мэра также отмечено, что пока нет отчетов о разрушениях или пострадавших в результате падения обломков, и на месте происшествия работают экстренные службы.

Министерство обороны рф также подтвердило факт атаки беспилотника. В официальном сообщении говорится, что аппарат принадлежал украинским силам.

"Попытки атаки предотвратили в 01:00 по московскому времени", – уточнило Минобороны.

Напомним, 31 октября взрыв прогремел на военно-промышленном заводе снарядов "Урал" в Соликамске.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!