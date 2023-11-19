Вночі Москву атакував український безпілотник, окупанти заявили про збиття (відео)

У 2023 році відзначився значний приріст атак за допомогою ударних безпілотників в численних регіонах рф, включаючи столицю країни – Москву.

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Мер міста, Сергій Собянін, повідомив, що в ніч на 19 листопада столицю рф намагалися атакувати за допомогою безпілотника. Зазначено, що російська система протиповітряної оборони успішно заблокувала цю спробу. Свою інформацію Собянін розмістив у месенджері Telegram.

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За його словами, безпілотник був збитий у Богородському міському окрузі. В мережі мера також зазначено, що поки що немає звітів про руйнування або постраждалих в результаті падіння уламків, і на місці події працюють екстрені служби.

Міністерство оборони рф також підтвердило факт атаки безпілотника. В офіційному повідомленні вказано, що апарат належав українським силам.

"Спробі атаки запобігли о 01:00 за московським часом", – уточнило Міноборони.

Нагадаємо, 31 жовтня вибух пролунав на військово-промисловому заводі снарядів "Урал" у Солікамську.

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