Новые выплаты для украинцев по почти 7 тысяч гривен: кто может получить

Отдельная категория украинцев получит право на пособие в размере 6700 гривен. Такое решение было принято в правительстве.

В постановлении Кабмина отмечается, что деньги будут выплачиваться некоторым категориям граждан среди лиц, которые имеют особые заслуги перед страной и принимали непосредственное участие в защите Украины. Также на выплаты могут рассчитывать члены семей погибших граждан, у которых есть особые заслуги перед Украиной.

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На денежную помощь, как сообщает издание "Факты", могут рассчитывать:

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Украинцы, имеющие звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (будут получать ежемесячно трижды по 6700 грн);

Награждены орденом Богдана Хмельницкого (ежемесячно дважды по 6700 грн);

Награждены орденом "За мужество" или орденом княгини Ольги (6700 грн);

Члены семьи погибших (умерших) граждан, имевших соответствующие награды (6700 грн).

Правительство поручило Пенсионному фонду Украины обеспечить автоматическое назначение новой ежемесячной денежной выплаты упомянутым украинцам с 1 января.

Тем, кто еще не получает новые выплаты и не состоит на учете в Пенсионном фонде, необходимо подать заявление в ПФУ (либо через портал Пенсионного фонда, либо в территориальном отделении).

Какие документы необходимы для начисления выплат:

паспорт;

идентификационный код;

документы о наградах;

документы, подтверждающие непосредственное участие личности в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, для украинцев доступны выплаты по 16 тысяч гривен.

А французская гуманитарная организация Acted оказывает денежную помощь переселенцам в размере 2220 грн.

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