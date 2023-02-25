Нові виплати для українців по майже 7 тисяч гривень: хто може отримати
Окрема категорія українців отримає право на грошову допомогу у розмірі 6700 гривень. Таке рішення ухвалили в уряді.
У постанові Кабміну зазначається, що гроші виплачуватимуться деяким категоріям громадян з-поміж осіб, які мають особливі заслуги перед країною та брали безпосередню участь у захисті України. Також на виплати можуть розраховувати члени сімей загиблих громадян, які мають особливі заслуги перед Україною.
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На грошову допомогу, як повідомляє видання "Факти", можуть розраховувати:
- Українці, що мають звання Героя України з врученням ордену "Золота Зірка" (отримуватимуть щомісяця тричі по 6700 грн);
- Нагороджені орденом Богдана Хмельницького (щомісяця двічі по 6700 грн);
- Нагороджені орденом "За мужність" або орденом княгині Ольги (6700 грн);
- Члени сім’ї загиблих (померлих) громадян, які мали відповідні нагороди (6700 грн).
Уряд доручив Пенсійному фонду України забезпечити автоматичне призначення нової щомісячної грошової виплати вищезгаданим українцям з 1 січня.
Тим, хто ще не отримує нові виплати та не перебуває на обліку в Пенсійному фонді, необхідно подати заяву до ПФУ (або через портал Пенсійного фонду, або у територіальному відділенні).
Які документи потрібні для нарахування виплат:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- документи про нагороди;
- документи, що підтверджують безпосередню участь особи в захисті суверенітету й територіальної цілісності України.
Нагадаємо, для українців доступні виплати по 16 тисяч гривень.
А французька гуманітарна організація Acted надає грошову допомогу переселенцям у розмірі 2220 грн.
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