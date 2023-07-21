Обратите внимание на важный нюанс: Как можно увеличить размер пенсионных выплат

Специалист по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин рассказал о новых возможностях получения дополнительных выплат к пенсии для украинцев, имеющих максимальный страховой стаж. По его словам, каждый отработанный год позволяет получить дополнительный 1% к пенсионным выплатам.

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Ранее при выходе на пенсию учитывалась информация о заработной плате за последние пять лет до 1 июля 2000 года, а также за весь период работы после этой даты. С 1 июля 2000 года все данные о заработной плате автоматически сохраняются в системе Пенсионного фонда Украины. Однако для периода до 2000 года такая информация отсутствует, поэтому можно предоставлять подтверждающие справки.

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Ранее, эта справка была обязательной, но сейчас она не обязательна для представления. Однако если будущий пенсионер желает, чтобы его заработная плата к 2000 году была учтена, он имеет возможность предоставить эту справку. Стоит отметить, что выплаты пенсии назначаются только согласно данным о заработной плате после 1 июля 2000 года.

Для того чтобы получить дополнительные выплаты к пенсии, украинцам необходимо набрать максимальный страховой стаж, который составляет:

35 лет для мужчин;

30 лет для женщин.

Увеличение выплат к пенсии может составлять не более 1% минимального размера пенсии по возрасту. Важно, чтобы размер пенсии превышал минимальный размер для нетрудоспособных лиц (2093 гривен), чтобы дополнительные выплаты рассчитывались в соответствии с этим размером.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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