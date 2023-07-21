Зверніть увагу на важливий нюанс: Як можна збільшити собі розмір пенсійних виплат

Спеціаліст з питань пенсійного забезпечення, Сергій Коробкін, розповів про нові можливості отримання додаткових виплат до пенсії для українців, які мають максимальний страховий стаж. За його словами, кожен відпрацьований рік дає змогу отримати додатковий 1% до пенсійних виплат.

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Раніше, при виході на пенсію, ураховувалася інформація про заробітну плату за останні п'ять років до 1 липня 2000 року, а також за весь період роботи після цієї дати. З 1 липня 2000 року, всі дані про заробітну плату автоматично зберігаються в системі Пенсійного фонду України. Однак, для періоду до 2000 року, така інформація відсутня, тому можна надавати підтверджуючі довідки.

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Раніше, ця довідка була обов'язковою, але зараз вона не є обов'язковою для подання. Проте, якщо майбутній пенсіонер бажає, щоб його заробітна плата до 2000 року була врахована, він має можливість надати цю довідку. Варто зазначити, що виплати пенсії нині призначаються лише згідно з даними про заробітну плату після 1 липня 2000 року.

Для того, щоб отримати додаткові виплати до пенсії, українцям необхідно набрати максимальний страховий стаж, який становить:

35 років для чоловіків;

30 років для жінок.

Збільшення виплат до пенсії може становити не більше 1% від мінімального розміру пенсії за віком. Важливо, щоб розмір пенсії перевищував мінімальний розмір для непрацездатних осіб (2 093 гривень), щоб додаткові виплати розраховувались відповідно до цього розміру.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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