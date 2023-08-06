Остановлюсь только на 'проблемных': Авраменко рассказал об ошибках при произношении знаков Зодиака

Известный украинский языковед Александр Авраменко заявил, что большинство людей совершают ошибки при произношении некоторых знаков зодиака. В частности, украинцы неправильно подчеркивают слово.

Об этом он сообщил в эфире программы "Завтрак с 1+1". Авраменко отметил, что зодиак – это совокупность 12 созвездий, через которые проходит годовой путь видимого движения Солнца.

"Назову всех, а остановлюсь только на "проблемных"", – сказал Александр Авраменко.

Таким образом правильно говорить не Овен, а Овен, с ударением на вторые сложные. Тогда как в родительном падеже будет Овна. Также нужно говорить Телець, а не Тилець, ведь правильно говорить через "е" – теленка, а не тела через "и".

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Также стоит говорить Весы с ударением на "и". Также большинство неправильно произносит еще один знак зодиака. Правильно говорить Козорог, а не Козерог.

Авраменко объяснил, как правильно склонять некоторые знаки Зодиака. В частности, в родительном падеже правильно будет следующим образом:

Телець – Тельця,

Овен – Овн а ,

, Козоріг – Козорога.

Напомним, языковед Александр Авраменко рассказал, можно ли пользоваться выражением "желаю удачи".

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