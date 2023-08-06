Зупинюся лише на 'проблемних': Авраменко розповів про помилки при вимові знаків Зодіаку

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко заявив, що більшість людей роблять помилки при вимові деяких знаків зодіаку. Зокрема, українці неправильно ставлять наголос у слові.

Про це він повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1". Авраменко зазначив, що зодіак – це сукупність 12 сузір'їв, через які пролягає річний шлях видимого руху Сонця.

"Назву усіх, а зупинюся лише на "проблемних", – сказав Олександр Авраменко.

Таким чином правильно говорити не Овен, а Овен, з наголосом на другому складні. Тоді як в родовому відмінку буде Овна. Також потрібно говорити Телець, а не Тілець, адже правильно говорити через "е" – теляти, а не тіла через "і".

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Також варто казати Терези з наголосом на "и". Також більшість неправильно вимовляє ще один знак зодіаку. Правильно говорити Козоріг, а не Козеріг.

Авраменко пояснив, як правильно відмінювати деякі знаки Зодіаку. Зокрема, в родовому відмінку правильно буде наступним чином:

Телець – Тельц я ,

, Овен – Овн а ,

, Козоріг – Козорога.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко розповів, чи можна користуватися висловом "бажаю удачі".

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