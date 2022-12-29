'Откажется от претензий на Крым': астролог дал прогноз, кто может прийти к власти в РФ после Путина

В России в 2023 году не исключена смена власти, вместо диктатора Владимира Путина главой государства может стать мэр Москвы Сергей Собянин. Он попытается вывести РФ из-под западных санкций.

Об этом ТСН заявил астролог Влад Росс. По его прогнозам, Путин может быть убит, причем это будет заказное убийство.

"Есть такой человек, который не сильно вляпался в это дерьмо – это мэр Москвы Собянин. Под него могут все подстроиться. Если он придет к власти, он абсолютно откажется от претензий на Крым и скажет, что мы на все согласны, только уберите против нас санкции. Мы даже вам отдадим Путина", – подчеркнул он.

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Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.