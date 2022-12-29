'Відмовиться від претензій на Крим': астролог дав прогноз, хто може прийти до влади в РФ після Путіна

У Росії у 2023 році не виключена зміни влади, замість диктатора Володимира Путіна главою держави може стати мер Москви Сергій Собянін. Він спробує вивести РФ із-під західних санкцій.

Про це ТСН заявив астролог Влад Росс. За його прогнозами, Путіна може бути вбито, причому це буде замовне вбивство.

"Є така людина, яка не сильно вляпалася в це лайно – це мер Москви Собянін. Під нього можуть всі підлаштуватися. Якщо він прийде до влади, абсолютно відмовиться від претензій на Крим і скаже, що ми на все згодні, тільки заберіть проти нас санкції. Ми навіть вам віддамо Путіна", – наголосив він.

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Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.