'Отключения могут быть длительными': в YASNO прокомментировали ситуацию с энергетикой

На фоне массированных ракетных атак российских оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины в системе фиксируют дефицит генерации. Генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко предупредил о продолжительных отключениях света.

По его словам, после последней ракетной атаки дефицит огромен, в Украине могут применять экстренные отключения света. Об этом Коваленко написал на своей странице в Facebook.

"Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромен. Ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока рано. Как долго будут продолжаться ремонты – пока неизвестно", – говорится в сообщении.

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Коваленко отметил, что "Укрэнерго" значительно ограничил объемы потребления по всей Украине и в Киеве, в частности. Сейчас энергетики пытаются держать ситуацию под контролем и ищут решения, позволяющие стабилизировать систему.

Кроме того, операторы систем распределения должны соблюдать ограничения, чтобы не ухудшить состояние системы. В то же время, критическая инфраструктура также должна быть заживлена.

"Разрушения значительны. Все энергетики работают над восстановлением, но нам нужно быть готовыми к тому, что отключения могут быть длительными", – указал гендиректор YASNO.

Напомним, в течение 14 января российская федерация совершила несколько массированных ракетных обстрелов по украинским населенным пунктам. Утром были атакованы Киев и Киевская область, в течение дня взрывы раздавались в нескольких областях. К вечеру россия выпустила ракету по многоквартирному дому в Днепре.

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