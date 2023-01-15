'Відключення можуть бути тривалими': в YASNO прокоментували ситуацію з енергетикою

На тлі масованих ракетних атак російських окупантів по енергетичній інфраструктурі України, у системі наразі фіксують дефіцит генерації. Генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко попередив про тривалі відключення світла.

За його словами, після останньої ракетної атаки дефіцит величезний, в Україні можуть застосовувати екстренні відключення світла. Про це Коваленко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Дефіцит генерації в енергосистемі після атаки величезний. Низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження. Прогнозувати терміни відновлення поки що зарано. Як довго триватимуть ремонти – поки невідомо", – йдеться у повідомленні.

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Коваленко зазначив, що "Укренерго" значно обмежив обсяги споживання по всій Україні та у Києві зокрема. Зараз енергетики намагаються тримати ситуацію під контролем та шукають рішення, які дозволять стабілізувати систему.

Окрім цього, оператори систем розподілу мають дотримуватися обмежень, щоб не погіршити стан системи. Водночас критична інфраструктура також має бути заживлена.

"Руйнування є значними. Всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими", – вказав гендиректор YASNO.

Нагадаємо, протягом 14 січня російська федерація здійснила кілька масованих ракетних обстрілів по українських населених пунктах. Зранку було атаковано Київ та Київську область, протягом дня вибухи лунали у кількох областях. Під вечір росія випустила ракету по багатоквартирному будинку у Дніпрі.

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