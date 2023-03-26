Отмечать или нет 40 лет: почему существует запрет на празднование

Наверняка вы слышали когда-то от бабушек или родителей, что отмечать 40-летие нельзя. И хотя явных научных и фактических подтверждений, почему так говорят, не существует, однако часто украинцы пытаются избегать празднования такого юбилея.

Давайте попробуем разобраться, почему отмечать 40-летие не лучшая идея по народным верованиям и предрассудкам. Да, еще издавна число 40 считалось "должным навлечь беду".

Упоминания о нем есть еще в Библии – всемирный потоп длился 40 дней, Моисей водил евреев по пустыне 40 дней. А еще считается, что только через 40 дней после смерти человека его душа восходит к небесам.

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К примеру, астрологи говорят, что отмечать 40-летие не стоит, поскольку почему-то именно в день обретения этого возраста судьба человека "испытывает переломный момент" и в день наступления 40-летия нужно не веселиться, а задумываться над своей жизнью.

Эзотерики считают, что мужчинам не стоит праздновать 40-летний юбилей, чтобы не отвлечь удачу и не испугать прибыльные дела. Отмечается, что празднование такой даты повлечет за собой ряд неудач, несчастий и проблем со здоровьем.

Что касается женщин, то они вроде бы таким празднованием могут потерять любовь или стать несчастливыми.

Относительно поздравлений 40-летних именинников, то по давним предрассудкам, делать этого не стоит. Вроде бы вы таким образом можете невзначай "подарить бедность", поскольку подарки на 40 лет "несут отрицательный оттенок и могут распространять отрицательную энергетику в доме".

Однако, чтобы нам не предвещали приметы и предрассудки – праздновать свои 40 лет или нет, дело личное каждого из нас. Считается, что если верить, что это приведет к неприятностям, то так и случится, если же не верить в неприятные приметы, то празднование пройдет удачно и никаких негативных событий с юбилярами не произойдет.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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