Відзначати чи ні 40 років: чому існує заборона на святкування

Певно ви чули колись від бабусь, чи батьків, що відзначати 40-річчя не можна. І хоча явних наукових і фактичних підтверджень, чому так кажуть, не існує, проте зачасту українці намагаються уникати відзначення такого ювілею.

Спробуймо розібратися, чому відзначати 40-річчя не найкраща ідея за народними віруваннями та забобонами. Так, ще здавна число 40 вважалося таким, що "має накликати біду".

Згадки про нього є ще у Біблії – всесвітній потоп тривав 40 днів, Мойсей водив євреїв пустелею 40 днів. А ще вважається, що лише через 40 днів після смерті людини її душа здіймається до небес.

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До прикладу, астрологи кажуть, що відзначати 40-річчя не варто, оскільки чомусь саме у день набуття цього віку доля людини "зазнає переломного моменту" і в день настання 40-річчя треба не веселитися, а замислюватися над своїм життям.

Езотерики вважають, що чоловікам не варто святкувати 40-річний ювілей, аби не відвернути удачу та не "злякати" прибуткові справи. Зазначається, що святкування такої дати спричинити низку невдач, нещастя та проблем зі здоров'ям.

Що стосується жінок, то вони начебто таким святкуванням можуть втратити кохання, або стати нещасливими.

Відносно вітань 40-річних іменинників, то за давніми забобонами, робити цього не варто. Начебто ви таким чином можете ненароком "подарувати бідність", оскільки подарунки на 40 років "несуть негативний відтінок і можуть поширювати негативну енергетику в будинку".

Проте, щоб нам не віщували прикмети та забобони – святкувати чи ні свої 40 років, справа особиста кожного з нас. Вважається, що якщо вірити, що це накличе неприємностей, то так і станеться, якщо ж не вірити у неприємні прикмети, то святкування пройде вдало і жодних негативних подій з ювілярами не станеться.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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