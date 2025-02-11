Пенсии по инвалидности в 2025 году: повысят ли выплаты в марте

Минимальные выплаты для лиц с инвалидностью в этом году не пересматривались. В феврале их повышение также не предусмотрено.

Будут ли пенсии по инвалидности увеличены после индексации, которая ожидается в марте, пока также неизвестно, отмечает "24 Канал" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. Однако в прошлом году после индексации минимальная пенсия для лиц с инвалидностью I группы увеличилась с 2 760 до 2 920 гривен.

Актуальные размеры минимальных пенсий для лиц с инвалидностью:

для людей с инвалидностью I группы – 2 980 гривен;

для неработающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2 520 гривен;

для работающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривны.

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Размер пенсионных выплат для лиц с инвалидностью определяется в процентном соотношении к пенсии по возрасту. Сейчас установлены следующие нормы:

граждане с инвалидностью I группы получают полный размер пенсии по возрасту (100%);

для лиц со II группой инвалидности предусмотрена выплата в размере 90% от пенсии по возрасту;

людям с III группой инвалидности назначается 50% от соответствующей возрастной выплаты.

Напомним, ранее мы рассказывали, чью инвалидность будут проверять с 1 января.

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