Пенсії по інвалідності у 2025 році: чи підвищать виплати у березні

Мінімальні виплати для осіб з інвалідністю цього року не переглядалися. У лютому їх підвищення також не передбачено.

Чи будуть пенсії по інвалідності збільшені після індексації, яка очікується у березні, наразі також невідомо, зазначає "24 Канал" із посиланням на Пенсійний фонд України. Однак минулого року після індексації мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю I групи збільшилася з 2 760 до 2 920 гривень.

Актуальні розміри мінімальних пенсій для осіб з інвалідністю:

для людей з інвалідністю I групи – 2 980 гривень;

для непрацюючих осіб з інвалідністю II та III груп – 2 520 гривень;

для працюючих осіб з інвалідністю II та III груп – 2 093 гривні.

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Розмір пенсійних виплат для осіб з інвалідністю визначається у відсотковому співвідношенні до пенсії за віком. Наразі встановлені такі норми:

громадяни з інвалідністю I групи отримують повний розмір пенсії за віком (100%);

для осіб з II групою інвалідності передбачена виплата у розмірі 90% від пенсії за віком;

людям з III групою інвалідності призначається 50% від відповідної вікової виплати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чию інвалідність будуть перевіряти з 1 січня.

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