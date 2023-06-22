Пенсионеры в Украине будут получать меньше субсидий

Жилищная субсидия на неотапливаемый период будет меньше для большинства украинцев, поскольку их счета за теплоснабжение стали меньше. Но пенсионеры также испытывают уменьшение пособия на оплату ЖКУ в неотапливаемый сезон, однако по другой причине.

Пенсионный фонд в Винницкой области объяснил, что это произошло из-за повышения размера пенсий после мартовского перерасчета. Поскольку доходы пенсионеров-субсидиантов выросли, им будут начисляться меньшая помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг.

"Каждая субсидия рассчитывается индивидуально, в зависимости от расходов, понесенных домохозяйством, и доходов, получаемых его членами. С учетом увеличения пенсионных выплат размер субсидии может измениться или вообще стать нулем", — подчеркнула Елена Корчака, начальница Главного управления Пенсионного фонда в Винницкой области.

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Жилищные субсидии являются формой государственной социальной помощи, предоставляемой людям с низким уровнем дохода для обеспечения их жилищных нужд. Эти субсидии назначаются с целью помощи гражданам в возмещении расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, таких как отопление, горячая вода, электроэнергия, газ и т.д.

Жилищные субсидии рассчитываются на основе двух основных факторов: доходов семьи и расходов на жилищно-коммунальные услуги. Обычно семьи с низким уровнем дохода или лица с ограниченными возможностями могут подавать заявку на получение жилищной субсидии. Размер субсидии определяется из расчета разницы между фактическими расходами на жилищно-коммунальные услуги и размером дохода, что учитывается при расчете.

Получение жилищной субсидии позволяет людям с низким доходом снизить финансовую нагрузку на оплату жилищных услуг и обеспечить себе надлежащие условия проживания. Процедура получения субсидии включает подачу заявки, представление документов о доходах и расходах, а также проверку соответствия критериям получения субсидии.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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