Пенсіонери в Україні отримуватимуть менше субсидій

Житлова субсидія на неопалювальний період буде меншою для більшості українців, оскільки їх рахунки за теплопостачання стали меншими. Але пенсіонери також зазнають зменшення допомоги на оплату ЖКП в неопалювальний сезон, однак з іншої причини.

Пенсійний фонд у Вінницькій області пояснив, що це сталося через підвищення розміру пенсій після березневого перерахунку. Оскільки доходи пенсіонерів-субсидіантів зросли, їм нараховуватимуть меншу допомогу на оплату житлово-комунальних послуг.

"Кожна субсидія розраховується індивідуально, залежно від витрат, які понесені домогосподарством, і доходів, які отримують його члени. З урахуванням збільшення пенсійних виплат розмір субсидії може змінитися або взагалі стати нулем", – підкреслила Олена Корчака, начальниця Головного управління Пенсійного фонду у Вінницькій області.

Відео дня

Читайте також: Українцям пояснили, як не втратити частину пенсії

Житлові субсидії є формою державної соціальної допомоги, яка надається людям з низьким рівнем доходу для забезпечення їх житлових потреб. Ці субсидії призначаються з метою допомоги громадянам у покритті витрат на оплату житла та комунальних послуг, таких як опалення, гаряча вода, електроенергія, газ тощо.

Житлові субсидії розраховуються на основі двох основних факторів: доходів сім'ї та витрат на житлово-комунальні послуги. Зазвичай, сім'ї з низьким рівнем доходу або особи з обмеженими можливостями можуть подавати заявку на отримання житлової субсидії. Розмір субсидії визначається на підставі розрахунку різниці між фактичними витратами на житлово-комунальні послуги та розміром доходу, що враховується при розрахунку.

Отримання житлової субсидії дозволяє людям з низьким доходом зменшити фінансове навантаження на оплату житлових послуг і забезпечити собі належні умови проживання. Процедура отримання субсидії включає подачу заявки, представлення документів щодо доходів та витрат, а також перевірку відповідності критеріям отримання субсидії.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!