'Первое в мире крупномасштабное земледелие': в Израиле на песчаных дюнах нашли средневековую ферму

В Израиле на берегу Средиземного моря есть развалины древнего города Кесария. Оно было от 4 века до нашей эпохи и было финикийской колонией.

В римский период поселение явилось столицей римской провинции Иудея, римской Сирии Палестины и византийской Палестины Примы. Как сообщает Heritagedaily.com, недавно археологи обнаружили древнюю систему земледелия в песчаных дюнах, прилегающих к руинам Кесарии.

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Издание отмечает, что археологи из Управления древности Израиля и Университета Бар-Илан проводили раскопки в районе, который получил название "Сады Кесарии". Это обширная территория площадью 1,5 кв.км. Специалисты говорят, что впервые в мире началось крупномасштабное земледелие на песчаных дюнах.

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В частности, исследователи обнаружили 370 участков для посевов, расположенных в шахматном порядке. Здесь сохранились фрагменты мрамора, монеты, камни, керамика и стекло. Сначала эти отходы хранились на свалках вокруг Кесарии, а затем повторно использовались для строительства берм (поднятых барьеров), чтобы использовать грунтовые воды и обогащать почву.

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По словам исследователей, потребовались бы сотни рабочих, чтобы перевезти песок и перестроить дюны на обширной территории для садов Кесарии. В общей сложности, по их оценкам, в сельскохозяйственный проект инвестировано около миллиона рабочих дней.

Команда не нашла никаких признаков археоботанических остатков или сельскохозяйственных отходов – возможно, из-за состава почвы, что затрудняет сохранение растительных остатков. Ученые предполагают, что участки использовались для выращивания овощей, а не плодовых деревьев, зерновых культур или посадки виноградников.

Отметятся, что земледелие на песчаных дюнах было позже распространено в разных регионах, включая сектор Газа, Синайский полуостров, побережье Средиземного моря, Сахару и атлантическое побережье Пиренейского полуострова.

Однако в результате исламской экспансии, кесарийские сады были покинуты.

Напомним, археологи сообщали о древней гробнице, найденной в Китае.

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