'Перше у світі великомасштабне землеробство': в Ізраїлі на піщаних дюнах знайшли середньовічну ферму

В Ізраїлі на березі Середземного моря є руїни стародавнього міста Кесарія. Воно існувало від 4 століття до нашої ери та було фінікійською колонією.

У римський період поселення стало столицею римської провінції Іудея, римської Сирії Палестини та візантійської Палестини Пріми. Як повідомляє Heritagedaily.com, нещодавно археологи знайшли стародавню систему землеробства в піщаних дюнах, що прилеглі до руїн Кесарії.

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Видання зазначає, що археологи з Управління старовини Ізраїлю та Університету Бар-Ілан проводили розкопки у районі, що одержав назву "Сади Кесарії". Це велика територія площею 1,5 кв.км. Фахівці кажуть, що тут вперше у світі розпочалося великомасштабне землеробство на піщаних дюнах.

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Зокрема, дослідники виявили 370 ділянок для посівів, розташованих у шаховому порядку. Тут збереглися фрагменти мармуру, монети, каміння, кераміка та скло. Спочатку ці "відходи" зберігалися на звалищах навколо Кесарії, а потім повторно використовувалися для будівництва берм (піднятих бар'єрів), щоб використовувати ґрунтові води та збагачувати ґрунт.

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За словами дослідників, потрібні були б сотні робітників, щоб перевезти пісок і перебудувати дюни на великій території для садів Кесарії. Загалом, за їхніми оцінками, у сільськогосподарський проєкт інвестовано близько мільйона робочих днів.

Команда не знайшла жодних ознак археоботанічних залишків або сільськогосподарських відходів – можливо, через склад ґрунту, що ускладнює збереження рослинних решток. Вчені припускають, що ділянки використовувалися для вирощування овочів, а не плодових дерев, зернових культур чи посадки виноградників.

Зазначаться, що землеробство на піщаних дюнах було пізніше поширене у різних регіонах, включаючи сектор Гази, Синайський півострів, узбережжя Середземного моря, Сахару та атлантичне узбережжя Піренейського півострова.

Однак в результаті ісламської експансії, Кесарійські сади були покинуті.

Нагадаємо, археологи повідомляли про древню гробницю, яку знайшли в Китаї.

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