Почему техника "умирает" через несколько лет и как выбирать товары, которые будут служить дольше

Вся техника рано или поздно морально устаревает. Конечно, было бы здорово, если бы гаджеты, которыми мы пользуемся каждый день, были разработаны так, чтобы служить как можно дольше, а не все хуже с каждым днем.

К сожалению, изготовители устройств обычно принимают стратегию "запланированного старения". Это делают для того чтобы вы продолжали возвращаться, чтобы купить больше товаров. Вот что нужно знать, чтобы обеспечить как можно более длительный срок службы вашей электроники.

Читайте также: Почему нельзя оставлять смартфон возле компьютера и какой от этого может быть вред для обоих устройств

Планируемое старение – это бизнес-стратегия разработки продуктов, требующих замены на протяжении нескольких лет на рынке. На практике это выглядит так, будто ваш смартфон замедляется примерно через 2 года, поскольку новые поколения программного обеспечения становятся менее совместимыми с устаревшим оборудованием.

Видео дня

На самом деле программное обеспечение часто разрабатывается таким образом, чтобы добавлять новые функции и типы файлов, которые несовместимы или менее дружны с существующими приложениями и оборудованием. Конечно, часть этого необходима для технологического прогресса, но многое из этого делается, чтобы побуждать к приобретению нового устройства.

Компании собираются делать все, что, по их мнению, принесет им большую пользу. Однако есть несколько советов, о которых следует помнить, чтобы противостоять намеренно кратковременной электронике.

Откажитесь от предполагаемой устаревшей

Важно понимать как определять устаревшие. Эффективная маркетинговая тактика всегда протолкнет нам новейший, яркий продукт. Часто эти роскошные товары на самом деле не удовлетворяют ваши потребности, а играют на желании иметь самую новую и лучшую вещь. Всегда думайте о функциональности, а не о стиле.

За последние годы технологии настолько улучшились, что смартфон или ноутбук будут оставаться пригодными для использования гораздо дольше, чем когда-либо раньше. Хотя вы можете потерять новые функции или заметить некоторые замедления, скорее всего вы можете продержаться на своих устройствах дольше, чем вас заставляют думать компании производители.

Выберите устройства, которые можно обновить, а не заменить полностью

Купите товары, которые можно легко обновить, вместо того чтобы постоянно заменять свои гаджеты более новыми версиями. К примеру, в следующий раз, когда вам понадобится ноутбук, подумайте о том, чтобы пропустить легкую, изящную модель и выбрать такую, которая может модернизироваться в будущем. К примеру, ноутбуки Apple вообще нельзя настроить. То, что вы приобретаете сегодня, вы будете иметь навсегда, поэтому имейте это в виду.

Читайте также: Что делать, если смартфон сильно нагревается: причины и решение проблемы

Отремонтируйте перед заменой

Если вы хотите заменить старую электронику новыми моделями, сначала попробуйте ее отремонтировать. Например, если телефон больше не достигает полного заряда, вы можете заменить только батарею за незначительную часть стоимости абсолютно нового телефона. Если ноутбук нагревается, возможно, вам придется почистить вентиляторы или повторно нанести термопасту.

Главное здесь провести небольшую диагностику перед покупкой. Узнайте, легко ли ремонтировать приобретаемый продукт и имеет ли бренд какие-то правила и ограничения по ремонту. Помните, что как клиент вы имеете право спрашивать каждую деталь о том, что вы покупаете, поэтому не совершайте покупку, пока не будете уверены, что знаете, как будет происходить ремонт.

Защитите свои гаджеты

Это просто, но крайне действенно – обращайтесь с электроникой бережно, если хотите, чтобы она прожила как можно дольше и работала хорошо. Используйте чехлы, защитные пленки для экрана и бережно обращайтесь с техникой. И когда вы сначала приобретаете, обратите внимание на долговечность, а не на стиль. Даже если сначала все эти аксессуары будут дополнительной инвестицией, вы сэкономите деньги в долгосрочной перспективе, избегая дорогостоящей замены каждые несколько лет.

Раньше мы писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее и спасти кабель смартфона от поломки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!