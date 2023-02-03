Чому техніка "вмирає" через кілька років та як обирати товари, які служитимуть довше

Вся техніка рано чи пізно морально застаріває. Звісно, було б чудово, якби гаджети, якими ми користуємося щодня, були розроблені так, щоб служити якомога довше, а не все гірше з кожним днем.

На жаль, виробники пристроїв зазвичай приймають стратегію "запланованого старіння". Це роблять для того, щоб ви продовжували повертатися, щоб купити більше товарів. Ось що потрібно знати, щоб забезпечити якомога довший термін служби вашої електроніки.

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Заплановане старіння – це бізнес-стратегія розробки продуктів, які вимагають заміни протягом кількох років на ринку. На практиці це виглядає так, ніби ваш смартфон сповільнюється приблизно через 2 роки, оскільки нові покоління програмного забезпечення стають менш сумісними із застарілим обладнанням.

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Насправді програмне забезпечення часто розробляється таким чином, щоб додавати нові функції та типи файлів, які несумісні або менш дружні з існуючими програмами та обладнанням. Звичайно, частина цього необхідна для технологічного прогресу, але багато з цього робиться, щоб спонукати до придбання нового пристрою.

Компанії збираються робити все, що, на їхню думку, принесе їм найбільшу користь. Однак є кілька порад, про які слід пам’ятати, щоб протистояти навмисно короткочасній електроніці.

Відмовтеся від передбачуваної застарілості

Важливо розуміти як визначати застарілість. Ефективна маркетингова тактика завжди проштовхне нам найновіший, найяскравіший продукт. Часто ці розкішні товари насправді не задовольняють ваші потреби, а грають на бажанні мати найновішу та найкращу річ. Завжди думайте про функціональність, а не про стиль.

За останні роки технології настільки покращилися, що смартфон або ноутбук залишатимуться придатними для використання набагато довше, ніж будь-коли раніше. Хоча ви можете втратити нові функції або помітити деякі уповільнення, швидше за все, ви можете протриматися на своїх пристроях довше, ніж вас змушують думати компанії виробники.

Виберіть пристрої, які можна оновити, а не замінити повністю

Купуйте товари, які можна легко оновити, замість того, щоб постійно замінювати свої гаджети новішими версіями. Наприклад, наступного разу, коли вам знадобиться ноутбук, подумайте про те, щоб пропустити легку, витончену модель і вибрати таку, яка може модернізуватись у майбутньому. Наприклад, ноутбуки Apple взагалі не можна налаштувати. Те, що ви купуєте сьогодні, ви матимете назавжди, тому майте це на увазі.

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Відремонтуйте перед заміною

Якщо ви хочете замінити стару електроніку на новіші моделі, спершу спробуйте її відремонтувати. Наприклад, якщо ваш телефон більше не досягає повного заряду, ви можете замінити лише батарею за незначну частину вартості абсолютно нового телефону. Якщо ваш ноутбук нагрівається, можливо, вам доведеться почистити вентилятори або повторно нанести термопасту.

Головне тут провести невелику діагностику перед покупкою. Дізнайтеся, чи легко ремонтувати продукт, який ви купуєте, і чи має бренд якісь правила та обмеження щодо ремонту. Пам’ятайте, що як клієнт ви маєте право запитувати кожну деталь про те, що ви купуєте, тому не робіть покупку, доки не будете впевнені, що знаєте, як відбуватиметься ремонт.

Захистіть свої гаджети

Це просто, але вкрай дієво – поводьтеся з електронікою дбайливо, якщо хочете, щоб вона прожила якомога довше і працювала добре. Використовуйте чохли, захисні плівки для екрана та дбайливо поводьтеся з технікою. І коли ви спочатку купуєте, зверніть увагу на довговічність, а не на стиль. Навіть якщо спочатку всі ці аксесуари будуть додатковою інвестицією, ви заощадите гроші в довгостроковій перспективі, уникаючи дорогої заміни кожні кілька років.

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