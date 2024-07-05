Пограничники ликвидировали двоих и ранили еще двух оккупантов на Северском направлении (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать живую силу российских захватчиков. В частности, бои продолжаются на Северском направлении.

Там пограничники из бригады "Помста" ликвидировали двух оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"FPV-дронами пограничники бригады "Помста" нанесли удары по позициям врага на Северском направлении. Два оккупанта ликвидированы, еще двое ранены", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы направляют ударные дроны по местам нахождения оккупантов. На следующих кадрах видны взрывы.

Точное время и место уничтожения живой силы российских захватчиков не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, на днях под Волчанском пограничники уничтожили пункт наблюдения российской армии "Муром-М".

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