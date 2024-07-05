Прикордонники ліквідували двох та поранили ще двох окупантів на Сіверському напрямку (відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати військовим знищувати живу силу російських загарбників. Зокрема, бої тривають на Сіверському напрямку.

Там прикордонники з бригади "Помста" ліквідували двох окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"FPV-дронами прикордонники бригади "Помста" завдали ударів по позиціях ворога на Сіверському напрямку. Двоє окупантів ліквідовано, ще двоє поранено", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори скеровують ударні дрони по місцях перебування окупантів. На наступних кадрах видно вибухи.

Точний час та місце знищення живої сили російських загарбників не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, днями під Вовчанськом прикордонники знищили пункт спостереження російської армії "Муром-М".

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