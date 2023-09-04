Пограничники разбили блиндаж оккупантов на Харьковщине (видео)

Украинские пограничники продолжают сдерживать нашествие оккупантов на разных участках фронта. В частности, Силы обороны обнаружили вражеский блиндаж в Харьковской области.

Пограничники 15-го мобильного отряда "Стальная граница" уничтожили блиндаж дроном-камикадзе. Об этом сообщили на странице Госпогранслужбы в Facebook.

"Со словами "Сюрприз!" FPV-дрон "Стальной границы" разбил вражеский блиндаж на Харьковщине", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как оператор направил ударный БПЛА точно по блиндажу оккупантов. На следующих кадрах, снятых другим дроном, видны попадания и взрыв.

Видео дня

Точное время и место уничтожения блиндажа российских захватчиков не сообщаются из соображений безопасности.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на разных участках фронта. Так, на Бахмутском направлении 22-я ОМБр уничтожила из расчета БМ-21 "Град" пехоту противника.

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