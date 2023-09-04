Прикордонники розтрощили бліндаж окупантів на Харківщині (відео)

Українські прикордонники продовжують стримувати навалу окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, Сили оборони виявили ворожий бліндаж у Харківській області.

Прикордонники 15-го мобільного загону "Сталевий кордон" знищили бліндаж дроном-камікадзе. Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби у Facebook.

"Зі словами "Сюрприз!" FPV-дрон "Сталевого кордону" розтрощив ворожий бліндаж на Харківщині", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператор скерував ударний БПЛА точно по бліндажу окупантів. На наступних кадрах, знятих іншим дроном, видно влучання та вибух.

Відео дня

Точний час та місце знищення бліндажа російських загарбників не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські військові продовжують знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Так, на Бахмутському напрямку 22-га ОМБр знищила з розрахунку БМ-21 "Град" піхоту противника.

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